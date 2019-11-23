وثائق: البيت الأبيض رتب مكالمة بين محامي ترامب وبومبيو‎

كشفت وثائق أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن تدخل البيت الأبيض لترتيب مكالمة بين رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، بعد تقديم جولياني مواد من شأنها الإضرار بالمرشح المحتمل جو بايدن ونجله.

وأشارت الوثائق إلى أن بومبيو تحدث مع جولياني مرتين، في 26 و29 مارس/ آذار، وجاءت الأخيرة بترتيب من البيت الأبيض.

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ عن مصدر مطلع (لم تكشف عنه)، أن جولياني منح المعلومات المتعلقة ببايدن، إلى البيت الأبيض الذي بدوره سلمها إلى بومبيو.

ولفتت إلى أن بومبيو من جانبه، سلم تلك المعلومات إلى مستشار قانوني بوزارة الخارجية، دون الكشف عن فحواها.

وذكرت الشبكة أن تلك الوثائق تقدم دليلًا على أن جهود جولياني التي تستهدف بايدن، قد جرى تنسيقها من جانب البيت الأبيض.

يشار إلى أن الخارجية الأمريكية أصدرت الوثائق ذات الصلة بمكالمات بومبيو وجولياني، لمنظمة ”أمريكان أوفرسايت“ الرقابية المستقلة، بموجب دعوى رفعتها استنادًا إلى قانون حرية المعلومات.

ويجري مجلس النواب حاليًا جلسات استماع علنية، إذ يقول الديمقراطيون إن ترامب أساء استخدام سلطته الرئاسية بالضغط على أوكرانيا، ليفتح تحقيقًا ضد خصمه السياسي، بايدن.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/ تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن ”يهتم“ بأمر بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، والذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة ”غاز بوريسما“ الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها ”حملة مطاردة“ و محاولة ”انقلاب ضده“، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.