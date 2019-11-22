بولتون يتهم البيت الأبيض بمنعه من الوصول لحسابه على ”تويتر“‎

اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، يوم الجمعة، البيت الأبيض، بمنعه من الوصول إلى حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“، منذ لحظة إقالته قبل نحو شهرين وحتى استعادته مؤخرًا.

وغرد بولتون على حسابه في الموقع: ”منذ الإقالة من منصب مستشار الأمن القومي، رفض البيت الأبيض إعادة وصولي إلى حسابي الشخصي على تويتر.. ربما كانوا يخشون من أن أقول شيئا؟“.

وأضاف متهكمًا: ”بالنسبة لأولئك الذين ظنوا أنني لذت بالفرار، آسف أني خيبت أملهم“.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، بالتخلي عن خدماته في البيت الأبيض، قائلًا إنه ”طلب من بولتون تقديم استقالته“.

وفيما لم يعلق البيت الأبيض على تصريحات مستشار الأمن القومي السابق، لم يوضح الأخير كيف استعاد حسابه مجددًا.