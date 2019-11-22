أمريكا تفرض عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، في ضغط تكتيكي، بعدما حجبت طهران خدمة الإنترنت للمساعدة في قمع الاحتجاجات على زيادة أسعار الوقود.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، في بيان: ”إننا نعاقب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني على تقييد الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك تطبيقات المراسلة الشائعة التي تساعد عشرات الملايين من الإيرانيين على البقاء على اتصال مع بعضهم البعض والعالم الخارجي“.

وأضاف منوشن أن ”المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام“.‎

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على موقعها الإلكتروني.