في إطار ”كراهية الإسلام“.. الاعتداء على امرأة حامل في أستراليا (فيديو)

View this post on Instagram

أظهر مقطع فيديو متداول تعرض امرأة مسلمة لهجوم وحشي من قبل رجل في مقهى داخل مدينة سيدني الأسترالية. ويظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة اقتراب الرجل من السيدة وتوجيهه عبارات عنصرية لها في البداية، ثم قام بالاعتداء عليها جسديا، ما أدى إلى إصابتها ونقلها للمستشفى. وألقت الشرطة القبض على الرجل ووجهت له تهما بالاعتداء على المرأة وإلحاق أضرار بها. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #أستراليا #سيدني #حوادث #اعتداء #ضرب #حجاب #محجبة #تنمر #مستشفى #عنصري #عنصرية #مسلمة #فيديو #ترند #جديد #لايك #تفاعل #news #australia #sydney #incidents #video #trend