مسؤول: تركيا تحتاج للتخلص من صواريخ إس-400 الروسية لتتجاوز أزمة مع أمريكا

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن تركيا في حاجة ”للتخلص من“ منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية التي اشترتها؛ من أجل تجاوز أزمة مع واشنطن.

وتقول الولايات المتحدة إن هذه المنظومة تمثل تهديدًا للقدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.

وثمة خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا لمنظومة إس-400، إذ تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وإنها تمثل تهديدًا لطائراتها الشبح المقاتلة من طراز إف-35.

واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض في اجتماع وصفه ترامب بأنه ”رائع“. لكن لم يتضح ما إذا كان البلدان الحليفان في حلف الأطلسي حققا أي تقدم في أزمة إس-400.

وقال المسؤول في إفادة للصحفيين: ”هناك فرصة لتعود تركيا إلى الطاولة. يعرفون أنهم، لإنجاز هذا العمل، بحاجة إما لتدمير إس-400 أو إعادتها أو التخلص منها بطريقة ما“.

وفي وقت سابق هذا العام علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35 المقاتلة؛ لمعاقبتها على شراء المنظومة الروسية وحذرت من فرض عقوبات وإن لم تفعل بعد.

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، قال ترامب لأردوغان إن أنقرة بحاجة للتخلص من منظومة إس-400 وإن الولايات المتحدة في المقابل مستعدة لبيع صواريخ باتريوت الأمريكية لأنقرة.

لكن أردوغان قال لدى عودته إلى أنقرة إنه أبلغ ترامب بأن تركيا لن تتخلى عن المنظومة الروسية، وعزا ذلك إلى العلاقات القوية مع موسكو.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إنه على دراية بتعليقات أردوغان الأخيرة.

ومضى يقول: ”هم يعلمون أن أمامهم أحد خيارين: إما المضي قدمًا، وإما التخلص من (صواريخ) إس-400 بأنفسهم“.

وأضاف أن فرض عقوبات أمريكية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية ما زال أمرًا قائمًا.