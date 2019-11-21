السجن حتى 10 سنوات لستة ناشطين من أنصار البيئة في إيران‎

حُكم على ستة ناشطين من أنصار البيئة في إيران بعقوبات بالسجن قد تصل حتى 10 سنوات بتهمة التجسس، بحسب معلومات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وصحيفة ”شرق“، يوم الخميس.

وذكرت الوكالة نقلًا عن متحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أن العقوبات ”من 4 إلى 10 سنوات“ صدرت في هذه القضية التي يمثل فيها ثمانية من المدافعين عن البيئة مسجونين منذ مطلع 2018.

وأوردت صحيفة ”شرق“ الإصلاحية نقلًا عن المحامي محمد حسين أغاسي الذي يمثل عددًا منهم، أن ستة من الثمانية تبلغوا عقوباتهم.

ولم تحدد الوكالة ولا الصحيفة تاريخ صدور الأحكام. وبحسب الوكالة أمام المتهمين مهلة 20 يومًا لاستئناف الحكم.

وقال المحامي للصحيفة إنه لم يحضر الجلسات بعد أن رفضت وزارة العدل محامي المتهمين وعينت غيرهم في مكانهم.

وقال: ”صدر حكم بالسجن 10 سنوات لكل من نيلوفر بياني ومراد طاهباز، وثماني سنوات لكل من طاهر غاديريان وهومان جوكار، وست سنوات لكل من حسين خالقي وسبيدة كاشاني، على أن تصدر عقوبات على كل من سام رجبي وعبد الرضا كوهبابه“.

وأوقف المتهمون مطلع 2018 وهم أعضاء في منظمة بيئية محلية غير حكومية تسمى ”إرث الحياة البرية الفارسية“.

وهم ملاحقون بتهمة التجسس أو المساس بالأمن القومي.

وفي تشرين الأول أكتوبر أعلن إسماعيلي إسقاط تهمة ”الفساد في الأرض“، وهي تهمة يعاقب عليها القانون الجنائي بالإعدام، التي كانت موجهة أصلًا إلى أربعة من المتهمين.

ومؤسس المنظمة كاووس سيد إمامي الذي أوقف في كانون الثاني يناير 2018 توفي في السجن بعد شهر عن 63 عامًا. وبحسب الرواية الرسمية التي رفضتها أسرته انتحر الأستاذ الجامعي الإيراني-الكندي شنقًا.

ووفقًا للأسرة وسلطات أوتاوا، عادت أرملته مريم ممبيني إلى كندا في تشرين الأول أكتوبر بعد أن احتجزت في إيران 18 شهرًا.