اتهامات بالخيانة وشتائم في البرلمان التركي بين وزير الداخلية ونائب (فيديو)

أدت حالة من التوتر أثناء انعقاد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي إلى اندلاع مشاجرة بين وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ونائب حزب ”السعادة“ المعارض، جهان جير إسلام.

ووقعت المشاجرة أثناء مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لعام 2020، والتي أجاب فيها الوزير صويلو على أسئلة النواب، حيث فقد أعصابه أثناء تلقيه سؤالًا من نائب حزب السعادة، استفسر فيه عن الصحفي أحمد آلتان المعتقل بتهمة الإرهاب.

وبحسب موقع ”تركيا الآن“، قال النائب للوزير: ”أنتم تعتقلون من لم تستطيعوا إسكاتهم“؛ ما أدى إلى اعتراض نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الموالي له.

واتهم نواب الحزبين، جهان جير إسلام، بالتظاهر والاستفزاز، وعندما حاول النائب المعارض الرد عليهم، نهض وزير الداخلية سليمان صويلو واعترض على حديثه.

وخاطب وزير الداخلية، النائب جهان جير إسلام قائلًا: ”لا تقل أدبك، أنت رجل عديم التربية. أنت استفزازي. أنت دائمًا ما تخون الجمهورية التركية، أنت خائن. والجميع يعرف أنك استفزازي…“.

وأدى رد الوزير إلى تطور الأمر وحدوث مشاجرة كلامية عنيفة، كانت على وشك الوصول للاصطدام بالأيدي، حيث نهض جهان جير إسلام للرد على وزير الداخلية.

وحاول نواب حزب العدالة والتنمية ”الحاكم“ وحزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري المعارض تهدئة وزير الداخلية، ليستمر الوزير في الإجابة على أسئلة النواب عقب المشاجرة.