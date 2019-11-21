الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران لتوضيح مصدر آثار يورانيوم‎

قال القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إن الوكالة وإيران ستبحثان، الأسبوع المقبل، العثور على آثار لليورانيوم في موقع غير معلن عنه في طهران، مضيفًا أن طهران لم تقدم أي معلومات أخرى بشأن مصدر الجزيئات.

ووجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، آثار يورانيوم في الموقع الذي لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتباه إليه في كلمة ألقاها، العام الماضي، ووصفه بأنه ”مخزن ذري سري“. وقالت إيران إن الموقع منشأة لتنظيف السجاد.

وأكدت الوكالة، التي كانت تحجم منذ فترة طويلة عن التعليق على تفاصيل محددة، للدول الأعضاء، قبل أسبوعين، أن عينات بيئية أُخذت من الموقع، أظهرت آثار يورانيوم طبيعي جرت معالجته بنشاط إنساني، لكنه غير مخصب.

وقال كورنيل فيروتا، القائم بأعمال مدير الوكالة، في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: ”واصلنا اتصالاتنا مع إيران منذ ذلك الحين، لكننا لم نحصل على معلومات إضافية والمسألة لم تُحل بعد“.

وأبلغ فيروتا إيران، في سبتمبر/ أيلول، بأن ”الوقت عامل جوهري“ في توضيح مصدر هذه الآثار.

ووجدت الوكالة أن التفسيرات التي أوردتها إيران حتى الآن غير متماسكة.

وقال فيروتا: ”من المقرر عقد اجتماع بين الوكالة وإيران في طهران، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة المسألة بشكل أكبر.. من الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة على حل هذه المسألة سريعًا“.

وقالت الولايات المتحدة، التي تعارض مثل إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى، إن القضية ”لا يمكن أن ينظر إليها سوى باعتبارها إشارة على احتمال وجود مواد نووية غير معلن عنها في إيران“.

ووصف سفير روسيا، حليفة إيران، لدى الوكالة، الأمر بأنه ”من آثار نشاط نووي في إيران حوالي ما بين 20 إلى 30 عامًا“، وأضاف أن الأمر ”لا يمثل أي مخاوف تتعلق بالانتشار النووي“.

وتعتقد أجهزة مخابرات أمريكية والوكالة، أن إيران كان لديها برنامج للتسلح النووي أنهته قبل فترة طويلة.

وشمل الاتفاق النووي الموقع، عام 2015، طي صفحة الماضي، رغم أن إيران ما زالت تنفي أن تكون قد سعت لامتلاك سلاح نووي.

وسيتولى الأرجنتيني رافايل جروسي، منصب مدير عام الوكالة، في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، بعد فوزه في اقتراع ليخلف فيروتا القائم بأعمال المدير العام منذ وفاة سلفه يوكيا أمانو.