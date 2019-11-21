المرشحون الديمقراطيون يجمعون على ضرورة التحقيق مع ترامب

اتحدت مواقف المرشحين الديمقراطيين في السباق إلى البيت الأبيض بتأييد التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بهدف عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في مناظرة أمس الأربعاء، برزت فيها اختلافاتهم فيما يتعلق بتفاصيل السياسات، لكنها خلت تقريبًا من الانتقادات الحادة التي تميزت بها مناظراتهم السابقة.

وخلال المناظرة الخامسة في السباق لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي ليقف في مواجهة ترامب في انتخابات تشرين ثاني/نوفمبر 2020، أظهر المرشحون العشرة خلافاتهم في الرعاية الصحية وفرض الضرائب على الأثرياء، لكن الحوار اتسم بالكياسة ووجه الجميع انتقاداتهم الشديدة إلى ترامب.

وبعد ساعات من رابع أيام الجلسات العلنية للتحقيق في تصرفات ترامب، هاجم المرشحون الرئيس الأمريكي مرارًا، وقالوا إن جهود الرئيس للضغط على أوكرانيا للتحقيق في تصرفات جون بايدن، نائب الرئيس السابق وأبرز المرشحين الديمقراطيين في سباق الرئاسة الأمريكية، مثال على فساد الإدارة.

وكان مجلس النواب الذي يمثل الديمقراطيون أغلبية فيه، قد بدأ التحقيق في سعي ترامب لحمل أوكرانيا على التحقيق مع بايدن وابنه هنتر الذي كان عضوًا في مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للغاز.

وقال المرشحون إن تصرفات ترامب دفعت النواب لمساءلته.

وقالت السيناتور وارن ”علينا أن نرسخ مبدأ أنه لا أحد فوق القانون. علينا مسؤولية دستورية ومن الضروري أن نفي بها“.

وأضافت أنها ستحاول إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بضرورة عزل الرئيس، وأنها إذا تولت الرئاسة فلن تعين أي متبرع لحملتها في منصب سفير.

وكان جوردون سوندلاند الذي تبرع لحملة ترامب، وهو السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، قد شهد أمس الأربعاء بأنه ”اتبع أوامر الرئيس“ في تنفيذ حملة الضغط على أوكرانيا.

وسئل بايدن إن كان سيؤيد إجراء تحقيق جنائي مع ترامب بعد رحيله من البيت الأبيض، فقال إنه سيترك البت في هذا الأمر لوزارة العدل رغم اقتناعه بأنه يستحق المحاكمة جنائيًا.

وتأتي المناظرة قبل 11 أسبوعًا فحسب من أول منافسات الترشيح في ولاية أيوا في الثالث من شباط/فبراير المقبل.

وقالت كمالا هاريس عضو مجلس الشيوخ إن ترامب أخفق في تعاملاته مع كوريا الشمالية و“بادل مناسبة لالتقاط الصور بلا مقابل“.

ورأى بايدن أن ترامب الذي اجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ثلاث مرات أعطى بيونغ يانغ ”كل ما تريده“.

وانتقد السيناتور بيرني ساندرز ترامب لإدارته السياسة الخارجية ”بتغريدة في الثالثة صباحًا“.

وتصدر بايدن ووارن وساندرز السباق على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، لكن بوتيغيغ احتل الصدارة في استطلاعين حديثين في أيوا، كما تألق نجمه في ولاية نيو هامبشاير التي ستشهد تصويتًا مبكرًا أيضًا في الانتخابات التمهيدية.