ألمانيا تتهم تركيا باعتقال محامي سفارتها في أنقرة‎

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، أن السلطات التركية اعتقلت محاميًا تركيًا يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة في أيلول/سبتمبر، معتبرة أن هذه الخطوة ”غير مفهومة“.

ويأتي ذلك وسط توتر العلاقات بين تركيا وألمانيا التي يقيم فيها نحو 3 ملايين شخص من أصل تركي، بعد تدخل أنقرة مؤخرًا في شمال شرق سوريا، وتهديداتها بإطلاق موجات جديدة من اللاجئين الفارين من العنف في سوريا نحو أوروبا.

وقال مصدر دبلوماسي ألماني: ”تم اعتقال محامي التعاون في سفارتنا في أنقرة في منتصف أيلول/سبتمبر“، مبينًا أن ”اعتقاله غير مفهوم بالنسبة إلينا“.

وأفاد المصدر في وزارة الخارجية بأن المحامي ”قدم دعمًا متعارفًا عليه دوليًا، وفي رأينا، دعمًا مقبولًا بدون جدال“ للبعثة الألمانية في تركيا، لافتًا إلى أن ألمانيا ”تعمل بشكل مكثف على توضيح المزاعم وتحريره من الحجز“.

وذكرت دير شبيغل أن المحامي ساعد السفارة في بحث حول المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا قبل الاشتباه بأنه يمارس التجسس.

وأضافت أن المسؤولين الألمان ”يخشون أن تصل البيانات الحساسة والملفات الكاملة لما يصل إلى 50 طالب لجوء إلى جهاز المخابرات التركي“.

وبعض الأشخاص المعنيين هم نشطاء أكراد وأتباع الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة، ويتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه خطط لمحاولة انقلاب عام 2016.