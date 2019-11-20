على خلفية قضايا فساد.. اعتقال النائب العام النيجيري السابق في دبي‎

قال محامي النائب العام السابق في نيجيريا محمد أدوكي، لرويترز، اليوم الأربعاء، إنه جرى اعتقال موكله في دبي وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال في وقت سابق هذا العام، في إطار واحدة من أكبر فضائح الفساد المتعلقة بصناعة النفط.

لكن المحامي قال إن إلقاء القبض إلى موكله استند على مذكرة اعتقال انقضى أجلها.

وكانت الوكالة المختصة بمكافحة الفساد في نيجيريا أصدرت مذكرات اعتقال في أبريل/ نيسان بحق وزيرين سابقين بينهما أدوكي، بالإضافة إلى مدير شركة إيني، فيما له صلة ببيع شركة مالابو للنفط والغاز حقلًا نفطيًا بحريًا في نيجيريا عام 2011 مقابل 1.3 مليار دولار.

وفجرت الصفقة قضايا قانونية في عدة دول وشملت مسؤولين بالحكومة النيجيرية ومديرين سابقين من شركة إيني ورويال داتش شل. ونفت شل وإيني والمسؤولون التنفيذيون بهما ارتكاب أي مخالفات.

وقال محامي أدوكي لرويترز إن موكله اعتقل يوم الإثنين 11 نوفمبر /تشرين الثاني أثناء سفره إلى دبي للعلاج.

لكنه أضاف أن محكمة نيجيرية ألغت مذكرة الاعتقال في أكتوبر تشرين الأول؛ لعدم إبلاغ موكله بالاتهامات الموجهة إليه قبل صدور المذكرة.