فرنسا تعبر عن قلقها إزاء الأنباء حول سقوط وفيات في الاحتجاجات بإيران

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي أفادت بسقوط الكثير من الوفيات خلال الاحتجاجات في إيران، وطالبت طهران باحترام واجباتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أنييس فون دير مول، للصحفيين في إفادة يومية على الإنترنت: إن ”فرنسا تعبر عن قلقها البالغ إزاء أنباء عن وفاة الكثير من المتظاهرين في الأيام الأخيرة.. فرنسا تطالب إيران باحترام التزاماتها الدولية بخصوص حقوق الإنسان“.

إلى ذلك، دعت الحكومة الفرنسية، إيران للكف عن الأعمال التي تزعزع استقرار سوريا، وقالت إنها ما زالت ملتزمة بدعم أمن إسرائيل.

وقالت إسرائيل إن طائراتها قصفت عشرات الأهداف العسكرية السورية والإيرانية في سوريا اليوم الأربعاء، ردًا على إطلاق صواريخ صوبها أمس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: ”فرنسا تؤكد مجددًا التزامها الثابت بأمن إسرائيل“.

وأضافت: ”وتؤكد أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية، وتشدد على ضرورة تجنب أي تصعيد خطير للتوتر في الشرق الأوسط. وتطلب من إيران الإحجام عن أي عمل يزعزع الاستقرار في سوريا“.