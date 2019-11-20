الفلبين تحظر تدخين السجائر الإلكترونية‎

المصدر: ا ف ب

أصدر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، الأربعاء، قرارًا يحظر استخدام السجائر الإلكترونية، مهددًا بتوقيف أي شخص يدخّنها علنًا في البلد الذي يضم بعضًا من أكثر القوانين تشددًا لمكافحة التدخين في آسيا.

ويشكل هذا الحظر المفاجئ الذي أعلنه دوتيرتي، خلال مؤتمر صحفي في وقت متقدم من ليل الثلاثاء، ضربة جديدة لهذا المنتج الذي كان يروج باعتباره أقل ضررًا من التدخين التقليدي.

ووصف ”دوتيرتي“ السجائر الإلكترونية بأنها ”سامة“، وقال إن السوائل التي تستخدم فيها أدخلت ”مواد كيميائية“ إلى جسم المستهلك، مهددًا بأنه سيتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين يدخنونها علنًا.

واشتهر الرئيس الفلبيني – وهو مدخن سابق – على المستوى الدولي بسبب حملته الضارية لمكافحة المخدرات، لكنه حظر أيضًا التبغ في الأماكن العامة.

وجاء هذا القرار الجديد بعد أيام من إبلاغ السلطات الصحية الفلبينية عن أول إصابة رئوية متعلقة بالسجائر الإلكترونية في البلاد، تطلبت إدخال مراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا إلى المستشفى.

وفي العام 2015، أظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن حوالي 24% من الفلبينيين من المدخنين، وهي أحدث أرقام متوافرة.

وفي أيلول/سبتمبر 2019، أصبحت الهند أحدث دولة تحظر استيراد السجائر الإلكترونية وبيعها وإنتاجها وترويجها، بسبب مخاوف متعلقة بالصحة.

وسبق أن حظرت هذه الأجهزة في أماكن عدة مثل البرازيل وسنغافورة وتايلاند وولاية ماساتشوستس الأمريكية.