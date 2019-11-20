إسرائيل تقترب من ”انتخابات ثالثة“ مع تعقد مفاوضات تشكيل حكومة

تقترب إسرائيل من الذهاب لانتخابات ثالثة بعدما فشلت كافة الأطراف في التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة، مع استمرار الخلاف بين بنيامين نتانياهو وبيني غانتس اللذين لا يملكان الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة ائتلافية، كما يرفض أفيغدور ليبرمان زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ الانضمام إلى أي منهما لمنحه الأغلبية المطلوبة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتسيير أعمال الحكومة المؤقتة، بنيامين نتنياهو، أعلن الأربعاء، أن منافسه زعيم حزب ”كاحول لافان“ بيني غانتس رفض مقترح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بشأن منحه الأولوية في التناوب على رئاسة الحكومة.

وقال نتنياهو عبر ”تويتر“: ”لسوء الحظ، رفض بيني غانتس الليلة قبول مقترح الرئيس الذي بموجبه أكون أنا أول من يتناوب على رئاسة الوزراء في حكومة وحدة، الآن على ليبرمان أن يقرر كما وعد بدعم من لم يرفض المقترح“.

هذا التعقيد يأتي قبل ساعات من انقضاء مهلة ممنوحة لزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، (حتى منتصف ليلة الأربعاء)، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، سبقها غانتس باجتماع اجتمع مع نتانياهو أمس الثلاثاء، كان آخر فرصة للتوافق، قبل أن يغرد الأخير بفشل المساعي.

وأشار نتنياهو إلى أن ”ليبرمان وعد أنه سيكون مع الجانب الذي لا يرفض شروطه. الآن بقي لدينا الترقب إن كان ليبرمان سيلتزم بكلمته“.

وبعد انقضاء مهلة غانتيس لتشكيل حكومة، فستمنح مهلة ثلاثة أسابيع لأعضاء ”الكنيست“، للتوافق على رئيس الحكومة، وإن لم ينجحوا فستذهب إلى انتخابات ثالثة.

لكن مصادر إسرائيلية مطلعة، استبعدت في تصريحات لقناة ”مكان“ العبرية، تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد.

ورد غانتس على نتنياهو عبر منشور في ”فيسبوك“ قائلًا: ”صباح اليوم يجب قول الحقيقة- بنيامين نتنياهو هو شخص يرفض الوحدة ويبذل أقصى جهوده لجرنا إلى انتخابات ثالثة خلال عام“.

وتابع:“ أنا اليوم أدعو نتنياهو: اعترف بنتيجة الانتخابات التي تعرفها جيدًا أنت وناخبوك، تنازل عن كتلة الحصانة وتعال إلى مفاوضات مباشرة لتشكيل الخطوط الأساسية لكلا الحزبين الكبيرين. سأكون مستعدًا لتنازلات من أجل مواطني إسرائيل بدون التنازل عن المبادئ الأساسية“.

وبحسب موقع i24news العبري فإن ثلاثة من أقطاب تحالف ”أزرق أبيض“، يعارضون الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، وهم لابيد وياعلون واشكنازي.