تركيا ترحل 15مقاتلًا أجنبيًّا إلى بلدانهم

رحّلت وزارة الداخلية التركية، خلال 8 أيام، 15 شخصًا من المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
وبدأت إجراءات الترحيل عقب تصريح وزير الداخلية سليمان صويلو، بأن تركيا ليست فندقًا لعناصر تنظيم ”داعش“ من مواطني الدول الأخرى.
وقال صويلو، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إن تركيا ستعمل على ترحيل عناصر ”داعش“ إلى بلدانهم.
ورحّلت السلطات التركية 10 ألمان، ودنماركيًّا، وبريطانيًّا، وأمريكيًّا، وهولنديين اثنين، وذلك خلال الفترة بين الـ 11 و الـ19 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وتقول أنقرة إنها ”مستمرة في الإجراءات بحق 944 شخصًا آخرين، إذ يتم إبقاؤهم في مراكز الترحيل بقرار من السلطات الإدارية“.