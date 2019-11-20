تركيا ترحل 15مقاتلًا أجنبيًّا إلى بلدانهم

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رحّلت وزارة الداخلية التركية، خلال 8 أيام، 15 شخصًا من المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم. وبدأت إجراءات الترحيل عقب تصريح وزير الداخلية سليمان صويلو، بأن تركيا ليست فندقًا لعناصر تنظيم ”داعش“ من مواطني الدول الأخرى. وقال صويلو، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إن تركيا ستعمل على ترحيل عناصر ”داعش“ إلى بلدانهم. ورحّلت السلطات التركية 10 ألمان،…