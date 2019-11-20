الصين منزعجة من الموقف الأمريكي إزاء أحداث هونغ كونغ

قدَّمت الصين احتجاجًا قويًّا إلى ممثل السفارة الأمريكية في بكين، اليوم الأربعاء، بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع تشريعًا يهدف إلى ”حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ“.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن نائب وزير الخارجية ما تشاو شو استدعى وليام كلاين مستشار السفارة الأمريكية للشؤون السياسية.

وذكرت أن المسؤول الصيني أبلغ كلاين بأن الوضع في هونغ كونغ جزءٌ من الشؤون الداخلية للصين، وطالب الولايات المتحدة بوقف تدخلها.

ولا يزال الوضع في هونغ كونغ متأزّمًا، حيث يواصل عشرات المحتجّين اعتصامهم داخل جامعة البوليتكنيك، في تحدّ للقوات الأمنية التي تحاصر الجامعة المعروفة بنشاطها دعمًا للحركة الاحتجاجية في المدينة.