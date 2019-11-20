مقتل جنديين أمريكيين في تحطم طائرة هليكوبتر بأفغانستان

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قال الجيش الأمريكي في بيان إن اثنين من جنوده قتلا في تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان اليوم الأربعاء. وقال البيان ”يجري التحقيق في سبب التحطم لكن تقارير أولية لا تشير إلى أنه كان بسبب نيران العدو“.