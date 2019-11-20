 مقتل جنديين أمريكيين في تحطم طائرة هليكوبتر بأفغانستان – إرم نيوز‬‎

مقتل جنديين أمريكيين في تحطم طائرة هليكوبتر بأفغانستان

مقتل جنديين أمريكيين في تحطم طائرة هليكوبتر بأفغانستان

المصدر: رويترز

قال الجيش الأمريكي في بيان إن اثنين من جنوده قتلا في تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان اليوم الأربعاء.

وقال البيان ”يجري التحقيق في سبب التحطم لكن تقارير أولية لا تشير إلى أنه كان بسبب نيران العدو“.

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