أفغانستان تعلن ”محو“ تنظيم ”داعش“

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنّ قوات الأمن ”محت“ مقاتلي تنظيم داعش في أفغانستان.

وقال غني، خلال تجمع لزعماء قبائل ومسؤولين في جلال أباد: ”لم يكن أحد يصدق قبل عام أننا سنصمد ونعلن اليوم أننا محونا داعش، الآن وبعد استسلام مقاتلي داعش أطلب من السلطات أن تعامل أسرهم بشكل إنساني“.

واستسلم أكثر من 600 مقاتل من التنظيم مع أسرهم للحكومة الأفغانية، خلال الأسابيع المنصرمة، ويقول مسؤولون إن الهجمات الجوية للقوات الأفغانية وقوات التحالف، وقلة الدعم المالي، وانخفاض الحالة المعنوية؛ أجبرت التنظيم على الاستسلام.

وشهدت مدينة جلال أباد عاصمة إقليم ننكرهار موجة من الهجمات الانتحارية خلال السنوات الأخيرة، أعلن تنظيم ”داعش“ مسؤوليته عنها.

وتقول الحكومة، إن من بين المقاتلين الذين تحتجزهم أجانب من باكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيران وأذربيجان وقازاخستان والمالديف، لكن حركة طالبان الأفغانية التي تقاتل تنظيم ”داعش“ من أجل السيطرة على البلاد، شككت في ذلك.

ووصف ذبيح الله مجاهد المتحدث الرسمي باسم طالبان، إعلان غني بأنه ”مناف للعقل“، وقال على تويتر، إن ”إدارة كابول لم يكن لها دور على الإطلاق في هزيمة داعش، وشعب ننكرهار المحترم شاهد على ذلك“.

وتسيطر طالبان حاليًا على مساحة من الأراضي تزيد عما كانت تسيطر عليه في أي مرحلة منذ الغزو الأمريكي في 2001، ومن بينها مناطق بإقليم ننكرهار.