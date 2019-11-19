الأمم المتحدة: قلقون إزاء ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران

عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، عن ”القلق“ إزاء تقارير عن استخدام ذخيرة حية ضد المتظاهرين في إيران، وعن تسببها بعدد ”كبير“ من القتلى في أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل للصحافيين: ”نشعر بالقلق، خصوصًا من أن استخدام الذخيرة الحية تسبب، كما يعتقد، بعدد كبير من الوفيات في أنحاء البلاد“.

وأضاف أنه ”فيما يصعب التأكد من عدد القتلى والجرحى؛ لأسباب منها حجب الإنترنت، منذ السبت، فإن وسائل إعلام إيرانية وعدة مصادر أخرى، تشير إلى أن عشرات الأشخاص قد يكونون قتلوا، خلال الاحتجاجات“.