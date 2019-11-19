طهران: حجب الإنترنت سيتواصل حتى إرساء الأمن

قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إن حجب خدمة الإنترنت في البلاد، سيتواصل لغاية إرساء الأمن في المحافظات.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران، أن البعض استخدموا الإنترنت لإذكاء التظاهرات العنيفة التي نجمت عن الاحتجاجات المتواصلة ضد رفع أسعار البنزين.

وأضاف: ”ستتم إزالة حجب الإنترنت بشكل تدريجي بعد إرساء الأمن في المحافظات، والتأكد من عدم إساءة استخدامها“.

وتطرق ربيعي إلى أن قرار حجب خدمة الإنترنت اتخذ من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني.

وتابع: ”نتفهم انزعاج الشعب (إزاء حجب خدمة الإنترنت)، إلا أن الحفاظ على استقرار البلاد مسألة أهم من ذلك“.

في المقابل، أطلق نشطاء إيرانيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم ”#internet4iran“ و“ #Iranproteste “ للفت أنظار العالم إلى حجب خدمة الإنترنت في بلادهم.

وتشهد إيران، منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية ”أطرافًا خارجية“ لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.

والأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 مصرف و50 متجرًا خلال الاحتجاجات التي تسببت بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.