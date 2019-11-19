الأمم المتحدة تحث إيران على كبح جماح قوات الأمن في الاحتجاجات

أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قلقه العميق من استخدام قوات الأمن في إيران الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وحث السلطات على الحد من استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات التي أطلقت شرارتها زيادة في أسعار الوقود.

كما دعا المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل السلطات في إيران، إلى إعادة خدمة الإنترنت المقطوعة منذ يوم السبت، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقال في إفادة بجنيف، إن ”المكتب وصلته تقارير عن أن عدد القتلى في تظاهرات إيران بالعشرات“، مضيفًا أن حجم الضحايا ”خطير للغاية على نحو واضح“.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، أنحى يوم الأحد، باللائمة في الاضطرابات على أعداء إيران الخارجيين، ومنهم الولايات المتحدة، وندد بالمحتجين ووصفهم ”بالبلطجية“.