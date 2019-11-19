أردوغان: أبلغت ترامب أن تركيا لن تتخلى عن منظومة ”إس-400“ الروسية‎

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثاتهما في واشنطن الأسبوع الماضي، بأن أنقرة لن تتخلى عن منظومة الدفاع الصاروخي (إس-400) التي اشترتها هذا العام من روسيا على الرغم من احتجاج شريكتها في حلف شمال الأطلسي.

وعقد أردوغان وترامب محادثات في البيت الأبيض للتغلب على الخلافات المتصاعدة بين بلديهما المتحالفين. وتقول واشنطن إن منظومة (إس-400) تشكل تهديدًا لطائراتها إف-35 المقاتلة، وعلقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع الطائرة التي كانت قد تعاقدت على شرائها.

وأضاف أردوغان خلال حديثه إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، أنه أبلغ ترامب كذلك أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على ”موقفها المتصلب“ بشأن طائرات إف-35، فإن تركيا ستسعى للحصول على بدائل للوفاء باحتياجاتها الدفاعية على الأمد المتوسط.