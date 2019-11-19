تركيا.. اعتقال 133 عسكريًّا للاشتباه بتهمة الارتباط بـغولن

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 133 عسكريًّا بذريعة صلتهم بشبكة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد في تموز/ يوليوعام 2016.

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إنه يجري البحث عن المشتبه فيهم في إطار عملية تركزت في إقليم أزمير الساحلي في غرب البلاد، وأضافت أن 82 منهم ما زالوا بالخدمة.

وتتهم أنقرة غولن، رجل الدين المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الـ 15 من يوليو/ تموز عام 2016. وينفي غولن أي صلة له بالأمر.

وسجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص إلى حين محاكمتهم وأقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفًا من موظفي الحكومة وغيرهم في إطار حملة تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب. ولا تزال الاعتقالات جارية على نطاق واسع.

وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية الحملة الموسعة قائلين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق معارضيه.

ودافعت أنقرة عن الإجراءات معتبرة أنها رد ضروري على الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن.