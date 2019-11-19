تقرير أمريكي: الاحتجاجات في إيران تستهدف النظام وليست فقط ضد غلاء المعيشة

اعتبر كاتب هولندي من أصول إيرانية أن الاحتجاجات التي اندلعت في إيران خلال الأيام الماضية، هي في الظاهر ضد رفع أسعار البنزين وغلاء المعيشة بشكل عام، لكنها في الحقيقة موجهة ضد النظام نفسه.

وأشار أليكس فاتاناكا، في تقرير نشره معهد سياسات الشرق الأمريكي، أمس الاثنين، إلى أن التظاهرات هذه المرة تختلف تمامًا عن موجات الاحتجاج أواخر عام 2017 وبداية عام 2018، والتي كان سببها الرئيس تصرفات الحرس الثوري الإيراني ضد النظام الرئاسي.

وأوضح أن الاحتجاجات الأخيرة لم تندلع بسبب سلوك الحرس الثوري أو أي مؤسسة متشددة في إيران بل هي ضد النظام نفسه.

وقال: ”في ظاهرها لا تبدو الاحتجاجات الأخيرة مختلفة عن سابقاتها عامي 2017 و 2018، لكنها في الواقع مختلفة تمامًا والسلطات الإيرانية قلقة بشكل كبير“.

وأضاف: ”من الواضح أن الاحتجاجات هذه المرة كانت تلقائية.. وللتذكير فإن المتظاهرين في السابق أطلقوا احتجاجاتهم الشعبية ضد جماعات متشددة معينة لعدة أيام قبل أن يحولوها ضد النظام نفسه.. أما الآن فإن المرشد الأعلى علي خامنئي والنظام بأكمله هم الهدف الرئيس للاحتجاجات منذ البداية“.

ورأى الكاتب أن هذا ما يفسر سبب اجتماع النظام بسرعة لإظهار الوحدة لمواجهة تلك الاحتجاجات، مضيفًا: أن ”استخدام القوة في بداية المظاهرات من قبل قوات الأمن الإيراني، يشير إلى شعور عميق بالخوف داخل النظام، فيما اتخذ الحرس الثوري زمام المبادرة في مواجهة المتظاهرين.“

ولفت الكاتب إلى أن هذه التطورات مجتمعة تشير إلى حشد نوع جديد من المعارضة السياسية في المجتمع للنظام الإيراني، والتي تصاعدت دون شك بسبب العقوبات المؤلمة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وقال: إن ”استخدام القوة المميتة وأشكال الإرهاب الأخرى تهدف بشكل أساس إلى تخويف الناس من الانضمام إلى الاحتجاجات.. وعلى الرغم من أن رفع أسعار البنزين كان شرارة الاحتجاجات الحالية، إلا أن الأسباب الجوهرية هي في الحقيقة أكثر عمقًا، وهي تتعلق بنظام لم يتبق له سوى القليل من الشرعية في عيون الشعب الإيراني“.