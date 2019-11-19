واشنطن تنهي العمل بالإعفاءات من العقوبات المتعلقة بمنشأة فوردو الإيرانية

المصدر: أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها ستوقف العمل بالإعفاءات من العقوبات المتعلقة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية، لتضع بذلك حذا لمكوّن رئيسي من الاتفاق النووي بعد إعلان طهران استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء التعاون الروسي والأوروبي مع إيران في هذه المنشأة التي كانت سرية في السابق، وكان من المفترض أن تتحول الى مركز للبحوث المدنية بموجب اتفاق عام 2015 النووي لايران مع الدول الست الكبرى.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي إن ”الولايات المتحدة ستنهي الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتبارا من 15 كانون الاول/ديسمبر 2019“.

وأشار بومبيو إلى إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني استئناف النشاط في فوردو، وهي خطوة من ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها طهران للضغط على الأوروبيين لحضهم على الدفع باتجاه الوفاء بوعود التخفيف من العقوبات لقاء امتثال ايران لبنود الاتفاق.

وأكد بومبيو أن ”الكمية الصحيحة من اليورانيوم المخصّب لأكبر دولة راعية للارهاب في العالم هي صفر“.

وأضاف ”ليس هناك من سبب شرعي لايران لاستئناف التخصيب في هذا الموقع السري سابقا. على ايران أن توقف نشاطاتها هناك في الحال“.