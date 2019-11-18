مقتل ضابط بمدينة ماهشهر الإيرانية خلال الاحتجاجات

أكد قائد القوات الأمنية بمدينة ”ماهشهر“ الإيرانية، يوم الاثنين مقتل ضابط في الاشتباكات مع المحتجين وإصابة عنصرين آخرين في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية لليوم الرابع على التوالي رفضًا لقرار السلطات الأخير بزيادة أسعار الوقود.

وأضاف قائد قوات مدينة ماهشهر (جنوب إيران)، العقيد رضا بابي في تصريحات لوكالة أنباء ”ايلنا“ المحلية، أن قوات الأمن فقدت أحد الضباط خلال مواجهة المحتجين بمنطقة جمران، فيما أشار إلى إصابة عنصرين آخرين من قوات الأمن خلال الاشتباكات مع المحتجين.

وكانت وكالة الأنباء الطلبة الإيرانية ”ايسنا“ أفادت نقلًا عن قائد قوات الأمن في محافظة كرمنشاه (غرب) بمقتل ضابط إيراني برتبة عميد في هجوم شنَّه متظاهرون على مقر لقوات الأمن في كرمنشاه وذلك في ليلة أمس الأحد.

وتتصاعد حدة الاحتجاجات التي أطلقها المواطنون في إيران منذ الجمعة، والتي اجتاحت أغلب المدن والمحافظات، اعتراضًا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعاظم أزماتهم الاقتصادية.

وأشارت تقارير إخبارية لوسائل إعلام معارضة ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، إلى تصعيد القوات الأمنية من الحرس الثوري والباسيج حدة المواجهات مع المحتجين في مختلف المدن الإيرانية، فيما كشف نشطاء، عن سقوط قتلى في صفوف قوات الباسيج ومحتجين في مدينة الأهواز جنوب البلاد.