رحبت بها إسرائيل ورفضتها فلسطين والأردن.. بومبيو: المستوطنات بالضفة الغربية ليست مخالفة للقانون الدولي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ”إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي‎“.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين في مقر وزارة الخارجية إن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية ”غير متسقة مع القانون الدولي“، وهو ما اعتبر تحولًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة ويخالف موقف إدارة باراك أوباما بشأن المستوطنات الإسرائيلية‎.

وأضاف بومبيو ”بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة الأمريكية على أن بناء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي“، مشيرًا إلى أنه ”تم إجراء مراجعة قانونية ولم ترغب الإدراة الأمريكية في توجيه رسالة بشأن المستوطنات“، مبينًا أن ”الوضع النهائي للضفة الغربية سيحدده الإسرائيليون والفلسطينيون من خلال المفاوضات“.

وأشار إلى أنه ”يأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من نشر خطة السلام في الشرق الأوسط قريبًا“.

إسرائيل ترحب

وأشادت إسرائيل بقرار الولايات المتحدة؛ تخفيف موقفها بشأن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وهو التحرك الذي أغضب الفلسطينيين الذين يقولون إنه يتعارض مع القانون الدولي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القرار الأمريكي ”يصحح خطأ تاريخيًا“ ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.

وتعقيبًا على التصريحات الأمريكية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس:“نحيي القرار الأمريكي باعتبار المستوطنات ليست مخالفة للقانون الدولي، ونعتبره الرد الأمثل لقرار المحكمة الأوروبية بضرورة وضع علامات على منتوجات المستوطنات وعلى حملات مقاطعة إسرائيل“.

وأضاف كاتس، أن ”تل أبيب تشكر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرارها ومواقفها الداعمة لإسرائيل“.

الأردن يحذر

في هذه الأثناء؛ حذر الأردن، من خطورة تغيير الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال فيها:“المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل“، وتابع ”موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت“.

وأضاف ”نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام“.

رفض فلسطيني

من جهة أخرى، قال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القرار الأمريكي ”يتعارض كليًّا مع القانون الدولي“.