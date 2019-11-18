غوتيريس يدعو لشرق أوسط خالٍ من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الإثنين، إلى ضرورة ”إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل“.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الدولي بشأن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، الذي بدأ أعماله في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويستمر حتى الـ22 من الشهر الجاري.

وقال غوتيريس للمشاركين بالمؤتمر من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إنه ”بفضل رؤية العديد من الدول، يتمتع العالم بخمس مناطق خالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا، وجنوب المحيط الهادئ“.

وأضاف: ”تضع هذه المناطق نهاية دائمة لإمكانية نشوب صراع نووي فيها، كما أنها تخلق فوائد أمنية ملموسة من خلال إعطاء أعضائها تأكيدات بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها“. وتابع: ”أتاح خلو تلك المناطق من الأسلحة النووية وسيلة للدول لاتخاذ المبادرة والعمل معًا لتعزيز أمنها الإقليمي المشترك“.

واعتبر غوتيريس، أن المداولات الجادة بشأن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والكيميائية وأسلحة الدمار الشامل، ستكون فرصة لدول المنطقة للحوار بشأن الترتيبات التي يمكن أن تلبي متطلباتها الأمنية.

وأعرب عن أمله في أن ”يكون هذا المؤتمر بمثابة بداية لعملية شاملة يمكن لجميع دول المنطقة المشاركة فيها وفقًا للمبادئ المتفق عليها عالميًا“.

وأقرت الأمم المتحدة بنحو ثلثي أعضائها معاهدة دولية بشأن حظر الأسلحة النووية، في يوليو/تموز 2017.

ووقعت على المعاهدة، آنذاك، 120 دولة ليس من بينها أي دولة من الدول الثماني التي تملك أسلحة نووية وأبرزها الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يتواجد في العالم حاليًا نحو 15 ألف رأس نووي.