”نيويورك تايمز“ تنشر وثائق سرية توضح كيف تمارس طهران نفوذها في العراق

كشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، اليوم الإثنين، النقاب عن مئات من الوثائق المسربة التي تلقي الضوء على ما وصفتها بـ ”حرب الظل“ على النفوذ الإقليمي والمعارك الدائرة داخل أقسام التجسس في إيران.
وأوضحت الوثائق كيف تتدخل إيران في الشؤون العراقية والدور البارز للجنرال قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني، الذي زار العراق من أجل إقناع رئيس الحكومة من خلال حليف برلماني، بالتمسك بمنصبه وعدم الاستجابة للمتظاهرين.
وبحسب ”نيويورك تايمز“، تظهر الوثائق المسربة مدى نفوذ طهران الهائل في العراق ودور من وصفتهم بـ ”الجواسيس الإيرانيين“ في اختيار قادة البلاد في العراق.