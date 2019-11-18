”نيويورك تايمز“ تنشر وثائق سرية توضح كيف تمارس طهران نفوذها في العراق

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كشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، اليوم الإثنين، النقاب عن مئات من الوثائق المسربة التي تلقي الضوء على ما وصفتها بـ ”حرب الظل“ على النفوذ الإقليمي والمعارك الدائرة داخل أقسام التجسس في إيران. وأوضحت الوثائق كيف تتدخل إيران في الشؤون العراقية والدور البارز للجنرال قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني، الذي زار العراق…