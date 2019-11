قتلى وجرحى بهجوم مسلح في كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة كاليفورنيا، اليوم الاثنين، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في هجوم مسلح وقع خلال حفل جماعي.

وذكرت شرطة ”فريسنو“ أن الهجوم وقع في حفل أقيم في ”كاليفورنيا باك يارد“ وأصيب خلاله نحو 10 أشخاص قتل منهم الأربعة المذكورون.

وقال مايكل ريد نائب رئيس شرطة ”فريسنو“ في تصريح متلفز: ”تم إطلاق النار على 10 أشخاص ، وتم العثور على ثلاثة أشخاص مقتولين في الفناء الخلفي. توفي ضحية رابعة في المستشفى“.

وتقول الشرطة إن حالة المصابين الآخرين أفضل ومن المتوقع أن يبقى 6 آخرون على قيد الحياة ويتعافون في المستشفى.

Several people have been killed after nine were shot at a party in Fresno, California.

The shooting is said to have taken place while family and family friends were watching a football game in the garden together.

Read more on this breaking story here: https://t.co/z4BdxKksQX pic.twitter.com/KeeQTb802C

