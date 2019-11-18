رغم مبادرة ”حسن النوايا“ الأمريكية.. كوريا الشمالية تجري تدريبات جوية‎ بإشراف مباشر من كيم

ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية يوم الاثنين، أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على تدريبات للقوات الجوية لليوم الثاني خلال 3 أيام حتى في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تأجيل تدريباتهما المشتركة لتسهيل محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.

وأعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الأحد تأجيل التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا الشهر في محاولة لتعزيز جهود السلام المتعثرة مع كوريا الشمالية، لكن واشنطن نفت أن تكون الخطوة بمثابة تنازل آخر لبيونغ يانغ.

وكان من المقرر أن تشمل تلك التدريبات محاكاة لسيناريوهات المعارك الجوية بمشاركة عدد من الطائرات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لم يُكشف النقاب عنه.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية يوم الاثنين إن كيم أشرف على تدريب للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي.

وأضافت أن كيم ”قال إن من الضروري إجراء تدريب دون سابق إخطار في ظل ظروف تحاكي الحرب الحقيقية لتحسين جاهزية“ الوحدات العسكرية الكورية الشمالية.

وكانت الوكالة ذاتها أشارت السبت الماضي إلى أن كيم شاهد ”سباقًا جويًا قتاليًا“ لقيادات سلاحي الجو والدفاع الجوي. ونشرت صحيفة ”رودونغ سينمون“ الحكومية صورة ظهر فيها كيم مبتسما وسط طيارين تجمعوا حوله.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيم على تويتر: ”يجب أن تعمل بسرعة وأن تنجز الاتفاق ..أراك قريبًا“.