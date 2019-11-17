بيونغ يانغ: أسلحتنا النووية ليست موضوع تفاوض مع واشنطن

قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، الأحد، إن الأسلحة النووية ليست موضوع تفاوض مع الولايات المتحدة، ما دامت الأخيرة لم تتخل عن مواقفها العدوانية ضد بيونغ يانغ.

جاء ذلك في بيان صادر الأحد، عن الوزارة، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة إرجاء مناورات جوية مع كوريا الجنوبية، كانت مزمعة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضاف البيان، أن ”المناورات العسكرية الاستفزازية هي عبارة عن استعداد لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية“.

وتابع: ”ما دامت الولايات المتحدة لم تتخل عن مواقفها العدائية، فإن أسلحتنا النووية ليست موضوع تفاوض، ولو استؤنفت المفاوضات“.

كما استنكر دعم واشنطن، الأسبوع الماضي، لمشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، واصفةً المشروع بـ“محاولة لعزل“ كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إرجاء المناورات الجوية المشتركة مع سيول، كبادرة ”حسن نية“ باتجاه بيونغ يانغ.

وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي، من العاصمة التايلاندية بانكوك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاعتماد أكثر على الطرق الدبلوماسية، فيما يخص نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.