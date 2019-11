فنانون إيرانيون يهاجمون نظام بلدهم بسبب ”قمع احتجاجات البنزين“

View this post on Instagram

حکومت بر این باور رسیده بود که مردم نسبت به حتی سه برابر شدن قیمت بنژین هم بی تفاوت خواهند بود . اما امروز آشکارا به این نتیجه رسید که آتشی ویرانگر زیر خاکستر است که هر لحطه امکان دارد شعله ور شود #بنزین #ایران #ایرانی #جعفر_پناهی