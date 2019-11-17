السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا تغادر مضيق كيرتش

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد، مغادرة السفن الأوكرانية التي احتجزتها أواخر عام 2018، مضيق كيرتش، في إطار عملية تسليمها لكييف يوم الإثنين.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إن السفن الثلاث التي احتجزتها القوات في البحر الأسود غادرت مضيق كيرتش، في إطار عملية تسليمها لأوكرانيا يوم الإثنين.

وأضاف البيان أن عملية تسليم السفن الثلاث ”نيكوبول“ و“يني قابو“ و“بيرديانسك“، تأتي بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع أوكرانيا.

وفي أيلول سبتمبر الماضي، أجرت موسكو وكييف عملية تبادل 70 أسيرًا ومعتقلًا مناصفة، شملت البحارة الأوكرانيين الذين اعتقلتهم روسيا عقب الأزمة بين البلدين في مضيق كيرتش.

وفي تشرين الثاني نوفمبر 2018، احتجزت روسيا 3 سفن حربية أوكرانية وطواقمها (24 بحارًا) بزعم انتهاك مياهها الإقليمية.

وأدت الخطوة إلى أزمة حادة بين كييف وموسكو، وطالبت عدة أطراف إقليمية ودولية بالإفراج عن السفن والمحتجزين.