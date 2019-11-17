بسبب دعمه لرفع أسعار الوقود… نواب يجمعون التواقيع لاستجواب رئيس البرلمان الإيراني

بدأ نواب من التيار الإيراني المتشدد، اليوم الأحد، جمع تواقيع لاستجواب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، بسبب دفاعه عن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود لثلاثة أضعاف، الذي جرى تطبيقه يوم الجمعة الماضي، وأدى إلى احتجاجات شعبية عارمة في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإصلاحية، أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان النائب المتشدد مجتبى ذو النور، بدأ بجمع تواقيع من أعضاء برلمان آخرين لاستجواب الرئيس لاريجاني.

واليوم الأحد، عقد البرلمان الإيراني، جلسة غير علنية، لمناقشة قرار رفع أسعار البنزين والوقوف على تداعياته، خصوصًا بعد أن أثار احتجاجات عارمة أوقعت قتلى وجرحى خلال اليومين الماضيين.

وقدم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، خلال الجلسة، تقريرًا لأعضاء البرلمان عن التطورات التي تشهدها البلاد في ظل تواصل احتجاجات الشعبية.

بدوره دافع رئيس البرلمان علي لاريجاني، عن قرار السلطات الحكومية في رفع أسعار الوقود، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ”إيران بحاجة إلى إعادة الهدوء في ظل الأوضاع الحالية“.

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان أسد الله عباسي، للصحفيين عقب الجلسة البرلمانية، اليوم الأحد، إن ”أعضاء البرلمان لم يكونوا على علم بقرار رفع أسعار البنزين“.

وأشار إلى أن أعضاء البرلمان ”انتقدوا خلال جلستهم بحضور الأدميرال شمخاني، الحكومة بسبب عدم إبلاغ ممثلي الشعب برفع أسعار الوقود“.