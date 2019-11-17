احتجاجات إيران .. مقتل ضابط في محافظة كرمنشاه

قتل ضابط إيراني برتبة عميد في هجوم شنَّه متظاهرون على مقر لقوات الأمن في محافظة كرمنشاه غرب إيران الليلة الماضية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن قائد قوى الأمن في محافظة كرمنشاه، قوله إن ”العميد علي أكبر جاويدان، توفى بعد أن أصيب بطلق ناري في رأسه الليلة الماضية، وذلك خلال هجوم للمتظاهرين على مقر لقوات الشرطة في محافظة كرمنشاه“.

ووصف القائد، المحتجين بـ“البلطجية والمشاغبين“، مبينًا أن ”العميد جاويدان أصيب بجروح عندما منع المحتجين من إحراق مركز للشرطة في كرمنشاه“.