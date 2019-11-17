قطع الإنترنت في أنحاء إيران وخامنئي يعتبر المتظاهرين ”قطاع طرق“

قطعت السلطات في إيران، خدمة الإنترنت الثابت والجوال، في عموم البلاد، على وقع الاحتجاجات المتواصلة ضد رفع أسعار البنزين.

وذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء ”إيلنا“، نقلًا عن مصادر أمنية، أن مجلس الأمن القومي الإيراني، اتخذ قرارًا بحجب الإنترنت بسبب المظاهرات الأخيرة.

ولم يفتح التجار أبواب محالهم في سوق طهران الكبير، بينما اتخذت السلطات تدابير أمنية مكثفة في العاصمة تحسبًا لاحتمال اندلاع مظاهرات.

ودعم المرشد الأعلى الإيرني علي خامنئي، اليوم الأحد، قرارًا حكوميًّا برفع أسعار البنزين في الأسواق المحلية، واصفًا المتظاهرين الغاضبين الذين احتجوا على القرار وأشعلوا النار في الممتلكات العامة بـ ”قطاع الطرق“.

وقفزت الأسعار الجديدة إلى ما لا يقل عن 15000 ريال (13 سنتًا أمريكيًّا وفق أسعار السوق الموازية) لكل لتر من البنزين في تعاملات أمس السبت، بزيادة 50% عن الجمعة الماضي.

وأمر خامنئي قوات الأمن ”بتنفيذ مهامهم“، وبأن يظل المواطنون الإيرانيون ”بعيدين عن المتظاهرين العنيفين“.

وفرضت الاحتجاجات الأخيرة، ضغوطًا جديدة على الحكومة الإيرانية، في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأمريكية، التي تخنق اقتصاد البلاد منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي.

وكانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم قبيل العقوبات الأمريكية، التي بدأ تنفيذها في آب/ أغسطس 2018، بمتوسط إنتاج 3.84 مليون برميل يوميًّا، بينما يبلغ إنتاجها حاليًّا 2.15 مليون برميل.