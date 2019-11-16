على وقع الاحتجاجات.. كبرى شركات المحمول في إيران خارج الخدمة

كشفت منظمة ”نت بلوكس“ لمراقبة الإنترنت، أن شركات المحمول في إيران خرجت عن نطاق الخدمة إثر تصاعد الاحتجاجات التي تشهدها أغلب المدن والمحافظات الإيرانية رفضًا من المواطنين لقرار السلطات بزيادة أسعار البنزين.

ونشرت ”نت بلوكس“ اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل ”تويتر“، صورة بيانات أظهرت خروج أكبر شركات المحمول عن الخدمة، وكتبت: ”أكبر مشغلي شبكات الهواتف المحمولة في إيران بما في ذلك شركات MCI وRightel وIranCell، سقطوا في وضع عدم الاتصال حتى الساعة 6:00 مساءً، وذلك وسط تفاقم إغلاقات الإنترنت مع تزايد الاحتجاجات في البلاد“.

وأشارت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن ”انقطاع الخدمة المتنقلة والخط الثابت تم تحديده في المدن الإيرانية وأبرزها العاصمة طهران ومشهد وشيراز وغيرها من المدن الأخرى التي ظهرت بها علامات انقطاع خدمة الاتصال“.

وفي سياق متصل، كشف ناشطون إيرانيون عن قيام السلطات بقطع شبكة الإنترنت عن مدينة الأهواز (جنوب)، والتي تشهد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنظام في طهران.

ويرى مراقبون، أن إجراءات النظام الإيراني بقطع خدمات الاتصال والإنترنت تأتي ضمن سياسة ينتهجها مع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد من آن لآخر، فيما كان أبرز هذه الإجراءات إبان الانتفاضة الشعبية التي أطلقها الإيرانيون في العام 2017 اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية.

ويلجأ المواطنون في إيران إلى مواقع التواصل الاجتماعية عبر برامج فك الحظر للتفاعل مع قضايا الشارع، وذلك في ظل حجب النظام العديد من مواقع التواصل وأبرزها تويتر وفيسبوك، وسط غياب وسائل الإعلام الرسمية عن تغطية أحداث الشارع الإيراني المناهضة للنظام.

يذكر بأن ”نت بلوكس“، هي منظمة غير حكومية تراقب الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت.