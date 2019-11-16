محتجون إيرانيون يسيطرون على مركز تابع للحرس الثوري (فيديو)

سيطر محتجون إيرانيون في مدينة ”أنديشه“ التابعة لمحافظة طهران العاصمة، السبت، على مركز تابع لقوات التعبئة (الباسيج) وهي ميليشيات عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية، أن ”مئات المحتجين في مدينة أنديشه الواقعة على بعد 20 كيلو مترًا غرب طهران، تمكنوا من السيطرة على مبنى لقوات الباسيج“.

وفي مدينة زينبية التابعة لمحافظة أصفهان، وسط إيران، أظهر مقطع فيديو محتجين وهم يحرقون مبنى للحوزة الدينية في المدينة.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية لليوم الثاني على التوالي، احتجاجات ضد النظام والحكومة، على خلفية قرار رفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف.

ووفقًا لتقارير إخبارية، فقد لقي ثلاثة متظاهرين مصرعهم، برصاص قوات الأمن في عدد من المدن.