مع تنامي الاحتجاجات.. اجتماع للسلطات الإيرانية الثلاث ومسؤول يعترف بمقتل متظاهر

أفادت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، اليوم السبت، بعقد المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي جلسة لقادة السلطات الثلاث، التنفيذية التشريعية والقضائية، بينما اعترف مسؤول بمقتل أحد المتظاهرين.

ويأتي عقد الاجتماع الذي يحضره رئيس الجمهورية، حسن روحاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، بينما تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية؛ رفضًا لقرار زيادة أسعار الوقود لثلاثة أضعاف.

ولم يشر المصدر إلى أجندة الاجتماع، وما إذا كان يبحث تلبية مطالب المحتجين الغاضبين بإلغاء الزيادة في أسعار الوقود.

وكانت تقارير إخبارية محلية، أكدت أن قرار الحكومة الإيرانية بزيادة أسعار الوقود جاء بموافقة المجلس الأعلى الاقتصادي، فيما أشار مصدر مُطلع لموقع ”سحام نيوز الإصلاحي“، إلى أن القرار ”جاء بضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي“.

وعلى صعيد متصل نقلت وكالة أنباء الطلبة عن مسؤول في مدينة سيرجان يُدعى محمد محمود أبادي قوله اليوم السبت إن شخصا قتل أثناء الاحتجاجات في المدينة.

وهذا أول اعتراف من السلطات الإيرانية بمقتل المتظاهر، الذي سقط مساء امس، في مواجهات بين المحتجين والشرطة.

وقال المسؤول الإيراني: ”قُتل شخص في سيرجان ولكننا نحقق لمعرفة إن كان قد لقي حتفه على يد قوات الأمن التي كانت تحاول إعادة الهدوء للمدينة“.