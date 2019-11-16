وسط تصاعد الاحتجاجات.. مرجع إيراني يدعو للعدول عن قرار زيادة أسعار البنزين

أبدى المرجع الديني البارز في مدينة قم، وسط إيران، صافي الكلبايكاني، اليوم السبت، تخوفه من تصاعد الاحتجاجات المناهضة للنظام والحكومة؛ على خلفية زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف،والذي بدأ تطبيقه منذ أمس الجمعة.

وقال المرجع كلبايكاني، في بيان صحفي نقلته عنه وسائل إعلام رسمية: ”إنه لسوء الحظ، على الرغم من أن التضخم والبطالة مكلفان، وضع الكثير من الناس في موقف صعب، فقد تم إقرار خطة زيادة أسعار البنزين في ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها مسألة أسف وقلق بالغين“.

ودعا المرجع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، إلى إلغاء خطة زيادة أسعار الوقود، مطالبًا بإجراءات فورية لحل مشاكل الناس بالتشاور مع كبار الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد.

وشهدت العديد من المناطق الإيرانية ما سمي بالعصيان المدني من خلال إطفاء السيارات أمام محطات الوقود والشوارع العامة؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار البنزين.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أن ”مدينة كرج وطهران ومشهد وشيراز وأصفهان والأهواز وكرمنشاه وغيرها، شهدت عصيانًا في العديد من الشوارع العامة من خلال قيام أصحاب السيارات بإطفاء سياراتهم أمام محطات الوقود والشوارع العامة“.

فيما هتف أهالي محافظة كرمنشاه، صباح اليوم، في مسيرة احتجاج ضد الرئيس حسن روحاني، حيث ذكرت قناة ”در“ المعارضة، أن المحتجين هتفوا ”الموت لروحاني“.

وألمح عمدة العاصمة طهران ”بهروز حناجي“ إلى إغلاق العديد من شوارع العاصمة، عازيًا ذلك إلى تساقط الثلوج، لكنه قال في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”هناك إغلاق للشوارع ونسعى بالتعاون مع باقي الجهات إلى إعادة فتح الشوارع المغلقة“.