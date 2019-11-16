 نجل وزوجة الشاه يعلّقان على الاحتجاجات المتصاعدة في إيران – إرم نيوز‬‎

نجل وزوجة الشاه يعلّقان على الاحتجاجات المتصاعدة في إيران

نجل وزوجة الشاه يعلّقان على الاحتجاجات المتصاعدة في إيران

المصدر: مجدي عمر – إرم نيوز

انتقد كل من  رضا بهلوي، نجل شاه إيران ووالدته فرح ديبا بلهوي، بشدة، النظام الإيراني، على خلفية الاحتجاجات المتصاعد في البلاد، بسبب زيادة أسعار الوقود، وسوء الأوضاع المعيشية.

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، أمس الجمعة، تخللتها مواجهات مع الشرطة، وإحراق محطات وقود، بعد أن زادت الحكومة أسعار البنزين 3 أضعاف.

وقال رضا بهلوي الذي أطاحت الثورة الإيرانية التي قادها الخميني بحكم والده العام 1979:“إن النظام الذي وعد المواطنين بمجانية الماء والكهرباء أنفق النفط على مؤيديه من غير الإيرانيين، وجعل الفقر والمعاناة مجانًا للإيرانيين“.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر:“إن الحل الوحيد هو إسقاط هذه الزمرة الفاسدة التي تعمل ضد إيران.. ويكفي أن نكون مؤمنين بقوتنا لنفعل ذلك“.

بدورها علّقت فرح ديبا بهلوي زوجة الشاه الراحل محمد رضا بهلوي على الاحتجاجات، قائلة:“من حق الإيرانيين الاحتجاج على القرارات العاصفة بأحوالهم المعيشية“.

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