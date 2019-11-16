مقتل جندي تركي متأثرًا بإصابته في ”نبع السلام“‎

قتل جندي تركي متأثرًا بجروح أصيب بها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال مشاركته في عملية ”نبع السلام“ شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، يوم السبت، إن أحد الجنود أصيب في 11 أكتوبر/تشرين الأول جراء نيران أطلقها مسلحون في منطقة ”رأس العين“، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأوضحت أن الجندي توفي أمس الجمعة متأثرًا بجروحه.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي عملية ”نبع السلام“ في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة، وعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.