تركيا: اشترينا منظومة إس-400 الروسية للاستخدام لا للتخزين

قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، اليوم السبت، إن تركيا اشترت منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا بغرض استخدامها وليس تخزينها.

جاء ذلك بعد أيام من محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف دمير في مقابلة أجرتها معه محطة ”سي.إن.إن ترك“ أنه ليس من المنطقي أن تقدم دولة على شراء مثل هذه الأنظمة لتنحيتها جانبًا، لكنه قال إن المسؤولين الأتراك والأمريكيين سيعملون على معالجة القضية.

وأوضح أنه لن تصل أي طواقم من روسيا إلى تركيا لتشغيل المنظومة الصاروخية.

وكان أردوغان وترامب قد أجريا محادثات في واشنطن، الأربعاء الماضي، للتغلب على الخلافات المتزايدة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي والتي تشمل التهديد بالعقوبات ردًا على شراء تركيا منظومة إس-400 والسياسة بشأن سوريا.

وتقول واشنطن إن منظومة إس-400 تمثل تهديدًا لمقاتلاتها من طراز إف-35 وعلقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع هذه المقاتلات.