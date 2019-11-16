 تجدد الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية بسبب ارتفاع أسعار البنزين‎ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

تجدد الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية بسبب ارتفاع أسعار البنزين‎ (فيديو)

تجدد الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية بسبب ارتفاع أسعار البنزين‎ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تجددت الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، صباح اليوم السبت، احتجاجًا على القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن“احتجاجات شعبية اندلعت في مدن مختلفة، منها: مشهد، وبوشهر، وسيرجان، وشيراز، ومناطق مختلفة من العاصمة طهران، ومحافظة خوزستان العربية، وأصفهان، ويزد، وهمدان، ولرستان، وسنندج، وكرمنشاة“.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ أن“احتجاحات محافظتي خوزستان وكرمان التي اندلعت اعتراضًا على ارتفاع أسعار البنزين هي الأشد مقارنة بباقي محافظات البلاد“.

ولقي متظاهر مصرعه خلال الاحتجاجات التي اندلعت، مساء أمس الجمعة، في مدينة سيرجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب إيران، وفقًا لمصادر إعلامية إيرانية.

وفي مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية بعد العاصمة طهران، هتفت المحتجون ضد المرشد علي خامنئي، واصفين إياه بـ“الديكتاتور“.

كما هتف المحتجون مطالبين بعودة النظام الملكي الذي أسقطه رجل الدين الإيراني المتشدد الراحل روح الله الخميني العام 1979.

 

يذكر أن إيران بدأت، الجمعة، تقنين توزيع البنزين، ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف لخفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود، وتفشي عمليات التهريب.

وكان سعر البنزين في نقاط الضخ السابقة 10000 ريال فقط (حوالي 9 سنتات أمريكية) / لتر، وفقًا للبيانات الصادرة عن الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية، وسيدفع الآن كل سائق يحمل بطاقة وقود 15000 ريال (حوالي 13 سنتًا أمريكيًا) للتر لكل 60 لترًا من البنزين المسموح بشرائه كل شهر، فيما سيتم احتساب كمية إضافية من الوقود 30000 ريال لكل لتر“.

وقال رئيس وكالة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت، إن عائدات زيادة أسعار البنزين ستستخدم في تقديم إعانات إضافية إلى 60 مليون شخص في ظروف صعبة، وثلاثة أرباع السكان، ستبدأ بدفع الفوائد الأسبوع المقبل، وتستمر 10 أيام.

وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن أسعار البنزين منخفضة للغاية لأن الإعانات أدت إلى زيادة حادة في استهلاك البنزين، حيث اشترى 80 مليون إيراني بمعدل 90 مليون لتر في اليوم.

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