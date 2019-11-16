مالي تعلن مقتل 20 شخصًا بهجوم ضد قبائل الفولانى

أعلنت حكومة مالي، الجمعة، العثور على نحو 20 جثة، بعد هجوم على قرية تعيش فيها قبائل الفولاني وسط البلاد.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، أفاد متحدث الحكومة المالية، يايا سانجاري، أن الهجوم وقع يوم الأربعاء الماضي.

وذكر المتحدث أن المهاجمين الذين ارتدوا ملابس الصيادين، قدموا من قرية ”تونغو“ المجاورة في بوركينا فاسو، وشنوت هجوما أثناء ليل الأربعاء على قرية ”بيه“ القريبة من الحدود مع بوركينا فاسو بمنطقة موبتى فأطلقوا النار على قرويين وأحرقوا مخازن حبوب.

ولفت إلى أن القوات المسلحة المالية تدخلت، مما اضطر المهاجمون للتراجع وترك الماشية المسروقة، مضيفًا أن هناك دورية تمشط المنطقة حاليًا بحثًا عن المهاجمين.

واجتذبت مالي الأنظار إثر سقوط 160 قتيلا، في مذبحة نفذها مسلحون من قبيلة الدوجون، العاملة بالصيد، ضد أهالي قرية أوجوساجو، التابعة لقبيلة الفولاني المسلمة، وسط الدولة الأفريقية، في 23 مارس/ آذار الماضي.