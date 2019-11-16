موراليس: لا مشكلة في عدم خوضي الانتخابات المقبلة

قال الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس يوم الجمعة إنه يمكن إجراء الانتخابات الجديدة في بلاده بدونه ليزيل بذلك عقبة لاختيار زعيم جديد في ذلك البلد الذي أدت استقالته بعد انتخابات ثارت حولها خلافات إلى حدوث اضطرابات فيه.

وتوصلت على ما يبدو حكومة بوليفيا المؤقتة وبرلمانيون من حزب موراليس إلى اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الانتخابات التي اعتبرت على نطاق واسع أنها مزورة وأدت لسقوطه.

وقالت رئيسة بوليفيا المؤقتة جنين أنييس إن موراليس نفسه لن يكون محل ترحيب كمرشح في الانتخابات القادمة.

وقال موراليس خلال مقابلة في مكسيكو سيتي “ من أجل الديمقراطية ،إذا لم يريدوا مشاركتي، فليس لدي مشكلة في عدم خوض الانتخابات الجديدة.