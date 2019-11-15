إسرائيل توصي بمكافآت لـ“حماس“ نظير حيادها في التصعيد الأخير بقطاع غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، إن الجهات الأمنية في إسرائيل أوصت بمكافأة حركة حماس، بتقديم تسهيلات اقتصادية وإنسانية، نظير عدم مشاركة الحركة في التصعيد الأخير بقطاع غزة.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، إن ”مسؤولين أمنيين إسرائيليين أوصوا المستوى السياسي بمنح حركة حماس، منافع اقتصادية ومدنية، لعدم تدخلها في التصعيد الأخير، بين إسرائيل والجهاد الإسلامي في غزة، ومن أجل تمكين حماس من الخروج بماء الوجه، إزاء الانتقادات الموجّهة إليها من قبل الجمهور الفلسطيني“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت ”ينظر إلى هذا المقترح بشكل إيجابي“ لافتة إلى أن إسرائيل ”دهشت من عدم مشاركة حماس في التصعيد الأخير“.

وأوضحت الصحيفة أن ”مسؤولي الجيش قالوا إن حماس تتصرف بهذه الطريقة، ليس فقط خوفًا من المواجهة مع إسرائيل، ولكن لاعتبارات سياسية“.

وتواجه حركة حماس انتقادات شعبية واسعة من قبل الفلسطينيين، بسبب عدم مشاركتها في التصعيد الأخير بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث ركزت إسرائيل هجماتها على أهداف حركة الجهاد الإسلامي، وتجنبت استهداف حركة حماس.