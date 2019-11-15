تركيا تعيد مقاتلًا أمريكيًا من ”داعش“ إلى بلاده

أعادت أنقرة اليوم الجمعة مقاتلًا أمريكيًا إلى بلاده، يشتبه أنه من تنظيم داعش، بعدما رفضت اليونان دخوله أراضيها هذا الأسبوع، وفق قول وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وبدأت تركيا إعادة المتشددين وترحيل الأسرى المشتبه بانتمائهم للتنظيم المتشدد إلى بلادهم الإثنين الماضي.

وطلب أحد المشتبه بهم، وهو مواطن أمريكي من أصل عربي، الترحيل إلى اليونان لكن السلطات هناك رفضت دخوله وظل عالقًا في منطقة عازلة بين تركيا واليونان.

وقال صويلو للصحفيين في أنقرة إنه تم ترحيل المشتبه به إلى الولايات المتحدة جوًا من إسطنبول.

وأضاف أن ثلاثة مقاتلين آخرين من تنظيم داعش أعيدوا إلى أوطانهم دون أن يذكر اسم أي دولة.