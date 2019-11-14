الأمن التركي: القبض على عضو بـ“القاعدة“ في إسطنبول

قالت السلطات الأمنية التركية، إنّها ألقت القبض على عنصر من تنظيم ”القاعدة“، مدرج على القائمة ”البرتقالية“ للإرهابيين المطلوبين، وذلك في مدينة إسطنبول، عندما كان عائدًا من سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، قولها إن فرقًا تابعة لقسم الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، نفذت الخميس، عملية للقبض على مولود جوشكون.

وأشارت إلى أن جوشكون ينتمي إلى تنظيم ”القاعدة”، ومدرج على القائمة ”البرتقالية“ للإرهابيين المطلوبين، وتواجد فترة طويلة في مناطق الاشتباك بسوريا.

ووفقًا للمصادر، فإنه جرى تنفيذ العملية عقب توفر معلومات استخباراتية تفيد بوصول جوشكون إلى إسطنبول، بعد دخوله تركيا بطريقة غير قانونية.